Maior queda de chuva em 100 anos provoca várias inundações no Irão

Chuvas torrenciais no norte do Irão, consideradas as mais fortes do último século, provocaram várias inundações, deixando 20 pessoas feridas e muitos danos, avançaram esta terça-feira os meios de comunicação locais.

As chuvas, frequentes no norte do país, começaram no domingo, atingindo principalmente a cidade de Astara, na província de Gilan, nas margens do Mar Cáspio.

Caíram "271 mm de água sobre Astara, uma quantidade que não se via há um século", garantiu o líder da unidade de gestão de crises da província, Amir Moradi, citado pela agência noticiosa local Isna.

Pelo menos uma ponte foi destruída em Astara enquanto equipas de resgate foram mobilizadas para ajudar os residentes afetados.

Em 2022, as inundações no país causaram a morte de pelo menos 96 pessoas em 21 das 31 províncias do Irão, segundo números avançados pelos meios de comunicação social.