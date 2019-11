"Maior roubo desde a II Guerra Mundial": Jóias roubadas de museu que guarda tesouros da Europa

O museu histórico que contém a maior coleção de tesouros da Europa, Grünes Gewölbe - também conhecido por Abóbada Verde - em Dresden, Alemanha,

num ponto de distribuição elétrico ali perto ter desviado as atenções. O incêndio provocou a desativação do alarme do museu e deixou aquela área sem luz.

foi roubado.De acordo com a imprensa, três conjuntos de jóias do sécul XVIII de valor "incalculável" foram levados do museu, um roubo que já é considerado o maior desde a II Guerra Mundial.O assalto terá ocorrido durante a madrugada de segunda-feira após um incêndio

Apesar do corte de eletricidade, uma câmara de vigilância filmou dois homens a entrar no Grüne Gewölbe, que fica no Palácio Real de Dresden.



Os ladrões partiram uma janela e passaram por uma barreira até chegarem ao cofre.



A polícia ainda tentou impedir a fuga da dupla com bloqueios nas estradas circundantes, mas sem sucesso. Acredita-se agora que um carro encontrado carbonizado na segunda-feira de manhã tenha sido o veículo de fuga dos ladrões.



A imprensa alemã informou que as perdas resultantes do roubo podem chegar a centenas de milhões de euros, no entanto, a diretora das coleções de arte daquela localidade, Marion Ackermann, afirma ser impossível avaliar o valor das peças.



Grüne Gewölbe, um dos museus mais antigos da Europa, guarda tesouros importantes, incluindo uma figura de 63,8 cm de um mouro cravejado de esmeraldas e uma safira de 547,71 quilates oferecida pelo czar Pedro I da Rússia.