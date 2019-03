Maior traficante português detido em Espanha

Franclim Pereira Lobo foi preso ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido no âmbito da Operação Aquiles.

uase três anos depois de a Polícia Judiciária desencadear a chamada Operação Aquiles - que desmantelou rede de ligações perigosas entre traficantes e inspetores da PJ - as autoridades portuguesas conseguiram deter aquele que em Abril de 2016 já era um alvo dos investigadores mas que na época conseguiu escapar para Marrocos: Franclim Pereira Lobo, considerado o maior traficante de droga português.Ao que a Sábado apurou junto de várias fontes judiciais, aquele que já foi considerado o maior traficante de droga português foi capturado no Sul de Espanha no âmbito do Mandado de Detenção Europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.