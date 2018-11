Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maioria democrata na Câmara dos Representantes para travar Trump

Lori Loureiro Trahan é a primeira mulher lusodescendente eleita nos EUA.

Por Ricardo Ramos | 01:30

As eleições intercalares para o Congresso dos EUA proporcionaram uma vitória de sabor amargo para o Partido Democrata, que conquistou a maioria na Câmara dos Representantes mas falhou a ‘onda azul’ que lhe permitiria controlar também o Senado.



Mesmo assim, passa a ter poder para travar as iniciativas legislativas do presidente e, mais importante, para investigar possíveis irregularidades.



Impulsionados por uma afluência recorde às urnas – 47%, a maior em eleições intercalares desde 1979 –, em grande parte alimentada por mulheres, jovens e minorias, os democratas conquistaram pelo menos 26 lugares na Câmara (que podem ainda chegar aos 30 depois de finalizada a contagem) e roubaram a maioria aos republicanos.



Estes, no entanto, mantiveram e reforçaram o controlo do Senado, aliviando a pressão sobre Trump e permitindo que o presidente cantasse vitória apesar do revés na Câmara, que, de certa forma, já era esperado.



Apesar disso, os próximos dois anos não serão fáceis para Trump, que terá grandes dificuldades para fazer avançar a sua agenda legislativa e poderá mesmo ter de enfrentar uma série de novas investigações, a começar pelas suas declarações de rendimentos, que manteve em segredo até agora.



Os democratas deverão também usar a sua maioria para investigar alegados conflitos de interesses no império empresarial da família Trump e aumentar a intensidade da investigação do Congresso às ligações do presidente à Rússia.



Primeira mulher lusodescendente eleita nos EUA

A democrata Lori Loureiro Trahan tornou-se a primeira mulher lusodescendente eleita para o Congresso dos EUA ao bater o rival republicano no Massachusetts. Terá a companhia de outros três lusodescendentes, todos eleitos pela Califórnia: Jim Costa (democrata), David Valadão e Devino Nunes (republicanos). Já o republicano Manny Santos perdeu no Connecticut.



Presidente canta vitória e demite procurador-geral

Donald Trump não perdeu tempo. Horas depois de ter festejado o que diz ter sido uma "grande vitória" do Partido Republicano, largou uma verdadeira "bomba atómica" com a demissão do procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, e a nomeação para o seu lugar de um subalterno, Matthew Whitaker, conhecido por defender a introdução de limites à investigação do procurador especial Robert Mueller às ligações entre o presidente e a Rússia.



A nomeação revoltou os democratas, que imediatamente exigiram que Whitaker recusasse qualquer papel de supervisão da investigação, como Sessions tinha feito há quase dois anos, enfurecendo Trump.



Antes, o presidente tinha-se mostrado ao mesmo tempo conciliador e ameaçador com os democratas, afirmando que havia muito que podiam "fazer em conjunto" no Congresso mas lembrando que "o jogo das investigações pode ser jogado por dois".



Criticou ainda os congressistas republicanos que perderam o seus lugares. "Perderam porque recusaram a minha ajuda", disse.



PORMENORES

Morto foi eleito

O dono do popular bordel ‘Rancho das Coelhinhas’, Dennis Hof, que faleceu no mês passado aos 72 anos, foi eleito pelo Partido Republicano para o Congresso Estadual do Nevada. Será substituído por outro candidato do partido.



Desilusões democratas

Duas estrelas democratas em ascensão não conseguiram ser eleitas. Beto O’Rourke perdeu para Ted Cruz no Texas e Andrew Gillum ficou atrás de Ron DeSantis na Florida.