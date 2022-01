Maioria dos brasileiros acredita que Bolsonaro dificulta vacinação de crianças contra a Covid-19, revela sondagem

Seis em cada dez brasileiros disseram acreditar que o Presidente do país, Jair Bolsonaro, dificulta a vacinação de crianças contra a Covid-19, de acordo com uma sondagem do Instituto DataFolha publicada esta segunda-feira.

O levantamento indicou que 58% dos brasileiros consideram que o líder brasileiro "age mais para atrapalhar do que para ajudar" na campanha de imunização contra a covid-19 das crianças de 5 a 11 anos.

Outros 25% acham que o Presidente, que nega a gravidade da pandemia de covid-19, censura o uso da máscara e questiona a eficácia das vacinas, mais ajuda do que atrapalha, enquanto 14% não souberam ou não quiseram responder.