Maioria dos destinos de turismo abrandam restrições de viagem apesar da pandemia

A maioria dos destinos globais (70%) reduziu as limitações de viagem, introduzidas face à pandemia de covid-19, enquanto um em cada quatro ainda mantém as fronteiras fechadas para turistas internacionais, segundo um relatório da Organização Mundial do Turismo.

"O número de destinos fechados ao turismo internacional continua a diminuir. De acordo com a oitava edição do relatório da OMT [Organização Mundial do Turismo] sobre as restrições de viagem, 70% dos destinos globais abrandaram as restrições de viagem introduzidas em resposta à pandemia de covid-19", indicou, em comunicado, a organização.

No sentido contrário, um em cada quatro destinos mantém as fronteiras completamente fechadas para os turistas internacionais.