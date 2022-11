"Maioria dos membros" da cimeira da Ásia-Pacífico condena guerra na Ucrânia

Dirigentes da região da Ásia-Pacífico afirmaram este sábado no comunicado final que saiu da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) que "a maioria dos membros" condena a guerra na Ucrânia.

"A maioria dos membros condenou veementemente a guerra na Ucrânia e salientou que esta causou imenso sofrimento humano e exacerbou as fragilidades existentes na economia global", declararam os líderes da APEC, fazendo eco à linguagem utilizada na declaração final da cimeira do G20, há poucos dias.

A maioria das 20 economias mais desenvolvidas do mundo "condenou veementemente a guerra na Ucrânia" e salientou as devastadoras consequências humanas e económicas globais do conflito, segundo a declaração conjunta divulgada no final da cimeira de Bali, que se realizou na ilha indonésia entre terça e quarta-feira.