Mais 264 casos, três óbitos e 114 pessoas recuperadas em Angola

Angola reportou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos associados à covid-19, 264 novas infeções pelo SARS-CoV-2 e 114 pessoas recuperadas, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

As infeções foram diagnosticadas em Luanda (113), Namibe (81), Huíla (23), Benguela (14), Bié (10), Lunda Sul (7), Huambo (4), Lunda Norte (3), Moxico (3), Cunene (2), Cabinda (2) e Zaire (2), com idades entre 6 meses e 97 anos, sendo 154 do sexo masculino e 110 feminino.

No mesmo período registaram-se três óbitos, dois homens e uma mulher, com idades entre 17 e 42 anos, no Bié, Lunda Norte e Luanda.