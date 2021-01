Mais 627 mortes por Covid-19 e 26.816 infeções no Brasil nas últimas 24 horas

O Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, contabilizou 627 mortes e 26.816 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

No total, a nação sul-americana concentra agora 217.664 óbitos e 8.871.393 casos positivos de covid-19 desde o início da pandemia, que foi registada oficialmente no país no final de fevereiro último.

Os números de mortes e infeções contabilizados nesta segunda-feira ficaram significativamente abaixo dos registados na semana passada, situação que já é habitual durante e após os finais de semana, devido à redução do número de funcionários que processam os dados dos testes ao novo coronavírus, segundo já explicou o próprio executivo.