Mais 979 mortos e 36 315 novos casos de Covid-19 no Brasil em 24 horas

O Brasil, país sul-americano mais afetado pela pandemia de covid-19, contabilizou 979 mortos e 36.315 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

No total, o Brasil, com 212 milhões de habitantes, acumula 572.641 vítimas mortais e 20.494.212 infeções desde o registo do primeiro caso de covid-19 no país, em fevereiro de 2020.

De acordo com o último boletim epidemiológico difundido pela tutela da Saúde, a incidência da doença no país é agora de 272 mortes e 9.752 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece em 2,8% há vários meses.