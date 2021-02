Major Traffic Alert: Nashville- A crash being cleared here on I-24 east bound @ Haywood Lane exit 11:05am CT. Watch LIVE traffic video now streaming on Facebook https://t.co/xsIScIMTKQ & https://t.co/jRIPo43joK #TennesseeTraffic pic.twitter.com/cQTKur7h7z — Commander Chuck (@CommanderChuck1) February 13, 2021

Um violento acidente que envolveu 21 carros deixou pelo menos 12 pessoas feridas este sábado em Nashville, nos Estados Unidos.O acidente aconteceu cerca das 08h00 na I-24 East perto de Old Hickory Boulevard. As 12 vítimas foram todas transportadas para os hospitais locais. Doze outras pessoas que também ficaram feridas não precisaram de receber assistência.O nevoeiro e gelo na estrada poderá estar na origem do violento acidente deste sábado.