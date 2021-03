Mais de 10 mil crianças mortas ou feridas em 10 anos de guerra na Síria

Mais de 10 mil crianças morreram ou foram feridas durante os 10 anos da guerra na Síria, recordou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), esta quarta-feira, que assinala o início do conflito a 15 de março.

"Passados 10 anos do início do conflito sírio, existem hoje seis milhões de crianças que precisam de ajuda. Muitas nasceram já em contexto de guerra e a única realidade que conhecem é a do conflito, da perda e das deslocações constantes", salienta a agência da ONU num comunicado, adiantando que a pandemia da Covid-19 agravou ainda mais a situação das crianças sírias.

A UNICEF indica também que "o número de relatos de crianças vítimas de sofrimento psicológico duplicou em 2020".