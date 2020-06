Mais de 10 mil pessoas detidas nos protestos por George Floyd

Mais de 10 mil pessoas foram presas pela polícia norte-americana durante os protestos que se seguiram à morte de George Floyd, a 25 de maio em Minneapolis. Os confrontos espalharam-se por cerca de 140 cidades em todos os 50 estados.A confusão generalizada levou a que as autoridades recorressem à utilização de balas de borracha, gás lacrimogéneo e gás pimenta, em investidas constantes que, muitas vezes, atingiram manifestantes não-violentos ou elementos da comunicação social que cobriam os protestos.Em Minneapolis, perante centenas de pessoas em protesto, nove dos doze membros do conselho municipal da cidade prometeram um novo sistema de segurança pública, uma vez que o sistema policial implementado não pode ser reformado. Embora o presidente da câmara, Jacob Frey, tenha poderes para vetar as decisões do conselho, estes membros revelaram à multidão que possuem votos suficientes para anular o veto.A discussão quanto à reforma policial chegou mesmo ao congresso norte-americano, onde os democratas apresentaram um plano de reforma da polícia onde pretendem limitar as proteções legais dos agentes, criar uma base de dados nacional sobre incidentes de uso excessivo e força e, ainda, proibir detenções com recurso a estrangulamento.Entretanto, Derek Chauvin, o agente acusado de homicídio em segundo grau (intencional mas não premeditado) pela morte de George Floyd, participou na sua primeira audiência em tribunal através de videochamada a partir da prisão. O valor da fiança foi fixado em um milhão de dólares (885 mil euros). A audiência coincidiu com a chegada do corpo do cidadão afro-americano à cidade de Houston, no Texas, onde Floyd cresceu. É também ali que, hoje, Floyd será sepultado numa cerimónia só para a família.Um condutor armado furou a barreira policial e tentou atropelar e alvejar um grupo de manifestantes que se encontrava no centro da cidade de Seattle. Um homem de 27 anos acabou por ser atingido por uma bala e o suspeito dos disparos foi detido.Cerca de 20 congressistas democratas, incluindo a presidente do Congresso, Nancy Pelosi, ajoelharam-se durante 8 minutos e 46 segundos, o mesmo tempo que o agente demorou a asfixiar o cidadão afro-americano, em mais uma homenagem.