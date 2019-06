Barking, a leste de Londres, Inglaterra.



Mais de 100 bombeiros estão a combater um incêndio de grandes dimensões numa zona habitacional em

Várias imagens partilhadas nas redes sociais mostram o fogo a engolir rapidamente um prédio e população preocupada a assistir à destruição do edifício. Não há, para já, relatos de feridos.

@BBCBreaking at Barking Riverside!!! And 30min and not fire brigades!!! Help pic.twitter.com/WvDXJ64yZd