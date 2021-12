Mais de 100 pessoas estão desaparecidas após o colapso de uma mina de jade no norte de Myanmar, noticiaram esta quarta-feira os meios de comunicação locais.

O deslizamento de terras ocorreu nas primeiras horas da manhã na remota cidade de Hpakant, no estado de Kachin.

No fim de semana passado um acidente semelhante deixou seis pessoas mortas no mesmo complexo mineiro, a maior mina de jade do mundo, noticiou o portal local Mizzima.