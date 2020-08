Mais de 100 feridos e um polícia morto. Manifestantes invadem ministério dos negócios estrangeiros em Beirute

Um polícia morreu e mais de 100 pessoas ficaram feridas durante as manifestações deste sábado no centro de Beirute, no Líbano.A informação foi avançada por um porta-voz da polícia à agência Reuters.A polícia teve de disparar gás lacrimogéneo contra os manifestantes que tentavam romper as barreiras de proteção para chegar aos edifícios do Parlamento.De acordo com os oficiais da Cruz Vermelha, 32 pessoas foram transportadas para o hospital.Milhares de pessoas saíram às ruas a exigir a renúncia do Governo após as explosões do passado dia 4 de agosto que devastaram a cidade e provocaram, até ao momento, 158 mortos e mais de seis mil feridos.Segundo relatos de testemunhas no local, foram ouvidos tiros em algumas áreas da cidade.De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, os manifestantes ocuparam o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um dos mais atingidos pelas explosões. Um grupo de cerca de 200 pessoas entrou no prédio, queimando vários documentos e fotografias do presidente, Michel Aoun.