Mais de 100 mil manifestantes bielorrussos exigem renúncia do Presidente até ao final do dia

Mais de 100 mil bielorrussos ocuparam este domingo as ruas de Minsk e outras cidades em protestos antigovernamentais, fazendo um ultimato ao presidente, Alexandr Lukashenko, para este renunciar ao poder até à meia-noite, noticia a agência EFE.

"Hoje às 23h59 hora locais (20h59 TMG) o prazo para o "Ultimato do Povo" expira e se as exigências não forem atendidas, os bielorrussos iniciarão uma greve nacional", alertou o líder da oposição no exílio, Svetlana Tijanóvskaya.

Em 13 de agosto passado, aquela que foi a principal rival de Lukashenko nas eleições presidenciais de 9 de agosto - cujo resultado não é reconhecido pela oposição nem pelo Ocidente - deu ao Presidente 12 dias para apresentar sua renúncia, libertar todos os presos políticos e acabar com a repressão policial.