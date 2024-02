Pelo menos 122 pessoas morreram e mais de 200 estão desaparecidas na sequência dos incêndios florestais que têm abalado a região de Valparaíso, no Chile, nos últimos dias. Até ao momento já se registaram 165 incêndios em várias regiões, sendo que 40 ainda estavam esta segunda-feira ativos.No total, há já 43 mil hectares de área ardida. A cidade mais afetada é Viña del Mar, onde os fogos lavram com mais intensidade. As chamas devastaram bairros inteiros e destruíram milhares de casas.“Todo o Chile está a sofrer. Mas vamos reerguer-nos”, prometeu o PR, Gabriel Boric, que decretou dois dias de luto nacional e disse que esta é a maior tragédia no país desde o sismo de 2010, que fez 525 mortos. A UE já se mostrou disponível para ajudar no combate aos incêndios.