Mais de 100 mortos no naufrágio de um barco num rio na Nigéria

Mais de 100 pessoas morreram no centro-norte da Nigéria, depois de um barco que transportava famílias a regressar de um casamento se ter afundado num rio, disseram na autoridades locais e policiais.

O barco transportava passageiros para o estado de Kwara, vindos do oeste do estado do Níger, quando o acidente aconteceu, indicaram, na terça-feira, a polícia local e o gabinete do governador de Kwata, sem esclarecer as causas do naufrágio.

"Até agora contabilizamos 103 mortos. Mais de 100 pessoas foram resgatadas", disse à agência de notícias France-Presse o porta-voz da polícia do estado de Kwara, Okasanmi Ajayi.