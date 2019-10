Mais de 100 toneladas de petróleo bruto recolhidas do litoral nordeste do Brasil

O ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, disse na segunda-feira que, desde o início de setembro, já foram recolhidas mais de 100 toneladas de petróleo bruto no litoral nordeste do país.

"[Estou] no estado do Sergipe, a fazer uma vistoria ao local de óleo nas praias. Desde 02 de setembro as equipas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), junto aos 42 municípios, Marinha e demais órgãos, recolheram mais de 100 toneladas de borra [resíduos] de petróleo", escreveu Salles na rede social Twitter.

O Governo estadual do Sergipe decretou o estado de emergência nos municípios atingidos pela substância, devido à extensão das manchas.