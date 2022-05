Mais de 100 veículos destruídos na Colômbia em represálias de cartel de droga

Pelo menos 100 veículos foram danificados ou incendiados no norte da Colômbia por membros do cartel Clã do Golfo, em represálias pela extradição do líder do grupo "Otoniel", disseram as autoridades colombianas.

Membros do cartel de traficantes de droga, dirigido por "Otoniel", ameaçaram na quinta-feira matar quem saísse à rua, durante quatro dias, nas zonas onde operam em Antioquia e nas províncias de Cordoba, Sucre e Bolivar.

Em dois dias, "mais de 100 veículos (...) foram atingidos", declarou, na sexta-feira, o ministro do Interior colombiano, Daniel Palacios, que ofereceu uma recompensa equivalente a 7.300 dólares (6.900 euros) por qualquer informação sobre os responsáveis pelos ataques.