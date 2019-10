De acordo com o jornal espanhol El País, a informação do cancelamento dos voos foi avançada pelo operador aeroportuário Aena.







Centenas de pessoas invadiram esta segunda-feira o aeroporto de El Prat de cara tapada. Bloquearam os terminais e tentaram impedir a passagem dos passageiros.

O Governo espanhol espera que a situação na Catalunha se "tranquilize", depois do aumento dos movimentos de desordem pública ocorridos esta segunda-feira na sequência da condenação dos dirigentes independentistas catalães envolvidos na tentativa de independência de 2017.

"Espero que a situação se tranquilize nos próximos dias", disse, em declarações à agência Lusa em Madrid, a ministra do Trabalho, Migrações e Segurança Social, Magdalena Valério.

O Tribunal Supremo espanhol condenou esta segunda-feira em Madrid os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

