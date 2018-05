Mais de 10 mil manifestantes e greve geral contra a austeridade na Grécia

País que está na reta final do resgate financeiro da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional.

Por Lusa | 17:53

Mais de 10.000 pessoas manifestaram-se esta quarta-feira em Atenas contra a austeridade, em dia de greve geral na Grécia, país que está na reta final do resgate financeiro da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A maior manifestação, realizada antes das marchas de protesto de sindicatos e da extrema esquerda, reuniu cerca de 7.000 pessoas, segundo a polícia da capital grega, e foi convocada pela frente sindical Palme, de ideologia comunista.

A greve geral de 24 horas, convocada pelas confederações sindicais dos setores privado (GSEE) e público (Adedy) perturbou o setor do turismo, com os transportes aéreos sem ligações com as ilhas, e a paralisação de urbanos, sem comboios.