Mais de 11 milhões de meninas vão abandonar a escola este ano devido aos efeitos da Covid-19

A organização Plan International alertou, esta sexta-feira, que 11,2 milhões de meninas e jovens serão forçadas a abandonar a escola em 2021 ou terão perdido a possibilidade de continuar a estudar devido aos efeitos socioeconómicos da pandemia.

Um ano após a declaração oficial da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a organização não governamental lembra que o impacto socioeconómico da crise foi maior entre as famílias com menos rendimentos e que antes do coronavírus já havia 132 milhões de meninas entre os seis e os 17 anos que não iam à escola.

Perante a redução ou desaparecimento dos rendimentos, muitas famílias deixaram de conseguir arcar com as despesas da educação e deixaram as filhas a tomar conta da casa, da família e das tarefas domésticas, sublinha a organização em comunicado, lamentando que a situação as tenha exposto a múltiplos riscos, como a violência e abuso dentro e fora de casa, casamento infantil, mutilação genital feminina, falta de acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva e gravidez indesejada.