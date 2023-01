Os Estados Unidos, as Bahamas e as Ilhas Caimão repatriaram 1.115 migrantes indocumentados para Cuba nos primeiros 13 dias de janeiro, avançou o Ministério do Interior cubano.

Os Estados Unidos lideraram a lista, com 970 cidadãos cubanos repatriados, seguidos das Bahamas (129) e das Ilhas Caimão (16), indicou o ministério num comunicado divulgado no sábado.

"Os repatriados nestes primeiros dias do ano representam 9% do total de repatriados em 2022", segundo as autoridades cubanas.