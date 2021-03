Mais de 125 mortos desde o início das manifestações em Myanmar

Mais de 125 pessoas morreram durante a repressão das manifestações contra o golpe de Estado militar de 01 de fevereiro em Myanmar (antiga Birmânia), indicou a organização não-governamental Associação de Assistência aos Presos Políticos (AAPP).

Só no domingo morreram pelo menos 38 pessoas, a maioria em Rangum, onde as forças de segurança dispararam munições reais contra manifestantes em pelo menos nove bairros da cidade, a mais populosa do país e antiga capital.

No distrito de Hlaing Than Yar, no noroeste de Rangum, 22 civis foram mortos e 20 ficaram feridos, três dos quais em estado crítico, na sequência de uma brutal repressão da polícia e dos soldados, indicou a AAPP.