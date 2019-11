Mais de 13 milhões de brasileiros vivem na pobreza extrema

No Brasil, pelo menos 13,5 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, na pobreza extrema. O número foi divulgado esta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através do documento "Síntese de Indicadores Sociais".

De acordo com os dados recolhidos, esses milhões de pessoas, mais do que toda a população de Portugal, sobrevivem com menos de 32 euros por mês, o valor definido pelo Banco Mundial para caracterizar o estado de miséria absoluta. Na média apurada pelo instituto, esses 13,5 milhões de brasileiros vivem com menos da metade desse ínfimo valor, em média com 15,5 euros por mês.

Só nos últimos cinco anos, desde a grave crise económica de 2014 que nenhum governo brasileiro até hoje conseguiu reverter, pelo menos 4,5 milhões de pessoas cairam da situação de pobreza para a de miséria absoluta, revela ainda o levantamento. A situação também não é positiva para os que estão acima da linha da pobreza extrema pois, segundo o IBGE, um em cada quatro brasileiros sobrevive com menos de 94 euros por mês, menos da metade do ordenado mínimo oficial.

Com 13 milhões de desempregados e o avolumar da crise nos últimos anos, cada vez mais pessoas no Brasil aceitam trabalhar de forma informal, sem registo ou direitos, e por valores abaixo do mínimo permitido por lei. O Bolsa Família, programa de transferência de renda que até 2014 se concentrava principalmente em cidades pobres do nordeste do país, hoje avança pelas periferias das grandes cidades, mostrando que a miséria alastra até por regiões outrora consideradas ricas para onde milhões de trabalhadores migraram em busca do trabalho que hoje escasseia.