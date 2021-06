Mais de 1,3 milhões de crianças em Itália vivem em pobreza extrema devido à pandemia, revela ONG

A crise pandémica da Xovid-19 deixou em situação de pobreza extrema mais de 1,3 milhões de crianças em Itália, o que constitui um retrocesso para os níveis económicos registados em 2005, segundo um relatório publicado esta segunda-feira.

A Save the Children, uma organização não governamental britânica que defende os direitos das crianças no mundo, concluiu no seu relatório que, em Itália, 1.346.000 menores (13,6% das crianças e adolescentes no país) vivem em condições de pobreza extrema, mais 209.000 do que no ano anterior.

A crise económica, causada pelo encerramento das atividades económicas para contrariar a propagação do vírus, está a ter efeitos dramáticos na vida de muitas famílias, já que 345.000 pais perderam os seus empregos no último ano.