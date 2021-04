Mais de 1300 bebés já morreram com Covid-19 no Brasil

Um estudo da organização de saúde brasileira Vital Strategies revela que 1302 bebés com idade até 1 ano morreram no Brasil com Covid-19 desde o início da pandemia.

451 crianças com idades entre 1 e 4 anos morreram devido ao novo coronavírus e outras 308 crianças entre os 5 e os 9 anos também morreram com a infeção.

O estudo diz também que em 2021 já foram internados 6,5 mil bebés infetados com a Covid-19, e que no ano de 2020 registaram-se 15333 internamentos em crianças.

O estudo utilizou dados oficiais da pandemia da Covid-19 no Brasil fornecidos pelo ministério da saúde brasileiro. Uma especialista refere que uma das razões que pode estar na origem dos casos de Covid-19 em crianças é a transmissão da mãe para o filho.

Com os dados revelados pela organização, o Brasil torna-se um dos países com uma das taxas mais altas de mortes de bebés com Covid-19 do mundo.