A Polícia Federal belga terá apreendido, em Bruxelas, mais de 1,5 milhões de euros em notas no apartamento de Eva Kaili, agora antiga vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), e do companheiro, ao seu pai e na casa do antigo eurodeputado italiano Antonio Panzeri. Na terça-feira, Eva Kaili declarou estar inocente e negou ter recebido dinheiro do Qatar.









