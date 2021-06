Mais de 150 migrantes tentam entrar ilegalmente no enclave espanhol de Melilla

Mais de 150 migrantes tentaram esta terça-feira, sem sucesso, entrar no enclave espanhol de Melilla a partir de Marrocos, tendo nove guardas civis sido feridos ligeiramente, segundo as autoridades locais.

A tentativa de entrar na cidade, que é um enclave espanhol no norte de África, teve lugar às 05:15 (04:30 em Lisboa) na zona do Dique Sul, quando um grupo de mais de 150 pessoas tentou contornar esse obstáculo, de acordo com a autarquia.

"Devido à violência dos migrantes, que tinham paus e atiraram pedras, nove guardas civis foram feridos. Em princípio, trata-se de ferimentos ligeiros", indicou a fonte, citada pela agência francesa AFP.