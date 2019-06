Mais de 150 pessoas condenadas a prisão perpétua na Turquia devido a golpe de 2016

Um tribunal turco já condenou esta quinta-feira mais de 150 pessoas a prisão perpétua, no âmbito do principal julgamento por causa do golpe de Estado falhado de 2016, depois do qual a Turquia assistiu a uma purga sem precedentes.

Entre as 151 pessoas condenadas há 128 com penas de prisão perpétua agravadas, nomeadamente por "tentativa de perturbação da ordem constitucional", homicídio e tentativa de homicídio, avançou a agência de notícias privada DHA.

A agência adianta também que 33 pessoas foram libertadas e 27 foram condenadas com penas de prisão de até 20 anos "por pertencerem a uma organização terrorista".