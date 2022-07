21 cães resgatados antes de serem transformados em sopa na Coreia do Sul

Grupos defensores dos direitos dos animais resgataram, esta quarta-feira, mais de 20 cães de uma quinta abandonada na Coreia do Sul, evitando que os animais fossem abatidos e transformados num prato de sopa popular do país. O resgate aconteceu dias antes do início do Boknal, um festival de verão em que muitos coreanos aproveitam para comer sopa de carne de cão.Hwang, proprietário do local durante seis anos, pediu desculpas pelo ocorrido, depois de ter assinado um acordo em que prometia nunca mais ter os animais para aquele uso, segundo o Daily Mail.A quinta já tinha sido encerrada pela polícia, num momento em que 38 cães foram realojados em segurança. No entanto, 21 ficaram para trás. Foi nesse momento que os socorristas da Humane Society International (HSI) e da Korean K9 Rescue entraram em ação."Esta quinta é como outras tantas na Coreia do Sul, onde milhares de cães estão a definhar em péssimas condições, suportando a inimaginável frustração de estarem confinados em pequenas jaulas durante toda a vida até serem brutalmente mortos", disse Sangkyung Lee, diretor da HSI, citado pelo Daily Mail.O grupo, através do diretor, pediu que o presidente do país, Yoon Suk-yeol, "tome imediatamente medidas para acabar com essa indústria", lembrando que a carne de cão é "um alimento que a maioria das pessoas na Coreia do Sul já não deseja comer".