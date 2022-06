Mais de 20 mil pessoas presentes em Newark, nos Estados Unidos, na Parada do Dia de Portugal

estado de New Jersey,

Mais de 20 mil pessoas estiveram presentes este domingo em Newark, nos Estados Unidos, na Parada do Dia de Portugal, considerada a maior da diáspora.A 43º edição teve a presença do Presidente da Câmara da cidade, Rãs Baraka, do comandante das autoridades doArmando Fontoura, e figuras públicas e privadas da cidade e do estado onde residem cerca de 150 mil portugueses.No desfile estiveram representados 75 clubes e associações portuguesas.

O Estado norte-americano com mais portugueses é a Califórnia, seguindo-se o de Massachusetts. Nova Jérsia encontra-se em terceiro lugar, seguindo-se Nova Iorque e Connecticut.