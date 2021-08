Mais de 20 muçulmanos mortos na Nigéria quando regressavam das orações

Homens armados não identificados mataram hoje 22 viajantes muçulmanos no estado do Plateau, no centro norte da Nigéria, depois de atacarem vários autocarros que regressavam de uma reunião religiosa, disse a polícia.

"Esta manhã (...) recebemos um pedido de socorro (...). Um grupo de atacantes suspeitos de serem jovens Irigiwe (...) atacou um comboio de cinco autocarros de fiéis muçulmanos que regressavam das orações anuais Zikr no estado de Bauchi", disse o porta-voz da polícia regional, Ubah Ogaba, em comunicado.

De acordo com Ogaba, 22 pessoas foram mortas e 14 feridas, enquanto seis suspeitos já foram detidos.