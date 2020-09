Mais de 200 casos do novo coronavírus na maior prisão do Líbano

Mais de 200 casos do novo coronavírus foram registados na maior prisão do Líbano, anunciou hoje o responsável do sindicato dos médicos, pedindo celeridade nos procedimentos para reduzir a sobrelotação das prisões em plena epidemia da covid-19.

"Mais de 200 casos confirmados de novo coronavírus" foram registados na prisão de Roumieh, a leste de Beirute, disse o líder do sindicato dos médicos, Charaf Abou Charaf, durante uma conferência de imprensa, sem especificar se esta contagem inclui também os guardas prisionais.

Um vídeo que circulou nas redes sociais esta semana mostrou celas lotadas, prisioneiros a dormir no chão, uns muito próximos dos outros.