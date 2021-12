Mais de 200 famílias separadas nas fronteiras dos EUA podem voltar a reunir-se

Mais de 200 famílias de migrantes cujos membros foram separados na fronteira sob a política de "tolerância zero" do ex-Presidente Donald Trump, vão poder voltar a reunir-se, informaram as autoridades.

De acordo com Michelle Brané, diretora do grupo de trabalho para a reunificação familiar, criado pelo Presidente Joe Biden, mais de 280 menores -- nativos da Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil e Venezuela - foram identificados para o processo de reunião familiar.

Entre 2017 e 2018, o Governo do então presidente Donald Trump separou à força mais de 5.000 menores das suas famílias, que chegaram à fronteira dos Estados Unidos com o México pedindo asilo.