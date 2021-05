Mais de 200 pessoas ficaram feridas após a colisão de dois comboios do metropolitano num túnel em Kuala Lumpur, na noite de segunda-feira.

Dos 213 feridos, 47 foram hospitalizados com ferimentos graves e 166 sofreram ferimentos ligeiros, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

Um comboio com 213 passageiros a bordo colidiu com uma composição vazia que tinha acabado de ser reparada, num túnel perto das emblemáticas Torres Petronas, um dos edifícios mais altos do mundo.