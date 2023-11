Mais de 200 mil refugiados afegãos expulsos do Paquistão

Mais de 200 mil refugiados afegãos já foram expulsos do Paquistão no âmbito do combate do país contra a imigração ilegal, declarou no sábado o Ministério do Interior paquistanês.

"Até agora, mais de 200 mil refugiados afegãos foram repatriados", disse o ministro do Interior, Sarfraz Bugti, à agência de notícias alemã DPA.

Ainda de acordo com o responsável, o processo está a decorrer sem problemas em todos os postos fronteiriços de Khyber Pakhtunkhwa e Baluchistão, as duas províncias que fazem fronteira com o Afeganistão.