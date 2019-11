Mais de 200 pessoas cegas após protestos no Chile

Pelo menos 230 pessoas, com cerca de 30 anos, perderam a visão durante os protestos no Chile. De acordo com o portal de notícias brasileiro G1, as vítimas foram atingidas com balas de borracha ou chumbo disparadas pelas autoridades durante as manifestações.





Segundo avança a mesma publicação e de acordo com Patricio Meza, oftalmologista e vice-presidente do Colégio Médico do Chile, pelo menos 50 pessoas vão precisar de colocar olhos protéticos.O Instituto Nacional de Direitos Humanos chileno já veio a público condenar a violência que sem feito sentir por parte dos protestantes e afirmou ainda que isso não justifica o uso "indiscriminado" de espingardas de pressão.No âmbito desta situação, o ministro chileno da Saúde, Jaime Manalich, já anunciou um programa de "reparação ocular" para as "vítimas de violência política". Assim, os custos de tratamento e atendimento psicológico devem ser totalmente pagos pelo Estado.Recorde que estes protestos já fizeram mais de 20 mortos e mais de dois mil feridos. As manifestações começaram no passado dia 18 de outubro.O primeiro protesto foi feito por estudantes que estão contra o aumento das tarifas do metro.