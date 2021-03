Mais de 200 pessoas detidas em festas na primeira noite de recolher obrigatório em São Paulo

A polícia de São Paulo teve muito trabalho na madrugada deste sábado, primeiro dia de toque de recolher obrigatório decretado naquela cidade brasileira para tentar conter o avanço da Covid-19, esvaziando festas clandestinas e fechando bares e outros estabelecimentos comerciais abertos sem autorização. Desde o primeiro minuto deste sábado, todo o estado de São Paulo entrou em quarentena geral, com proibição de funcionamento de todas as atividades não essenciais de dia e de noite e com toque de recolher entre as 20 horas de um dia e as 5 da madrugada seguinte.

Numa das festas flagradas pela polícia, na Avenida Amador Bueno da Veiga, no bairro da Penha, na zona leste da cidade, mais de 200 pessoas foram detidas e levadas para a esquadra e multadas por violação de regra sanitária. A festa tinha cerca de 1500 pessoas, quase todas jovens e sem respeitarem qualquer medida de proteção contra o Coronavírus, nem mesmo o uso de máscaras.

Outras festas realizadas ilegalmente foram invadidas e esvaziadas pela polícia também em bairros ricos da cidade, como Itaím Bibi e Pinheiros, na zona oeste, e Moema, na zona sul. Equipas de fiscalização da Vigilância sanitária multaram e fecharam ao longo da madrugada 43 estabelecimentos que insistiram em abrir apesar da proibição.

Nas cidades vizinhas à capital paulista, dezenas de festas clandestinas também foram interrompidas pela polícia. Em São Bernardo do Campo, cidade ao lado de São Paulo com mais de 400 mil habitantes, foram flagradas e esvaziadas ao menos seis festas, algumas com largas centenas de frequentadores, como sempre sem distanciamento ou máscaras.

O estado de São Paulo está à beira de um colapso absoluto do seu sistema de saúde, público e privado, com ao menos 19 hospitais com 100% de ocupação de camas de enfermaria e de unidades de tratamento intensivo, e com os restantes com ocupação entre90% e 97%. Desde o início da pandemia de Coronavírus, em Fevereiro do ano passado, São Paulo já registou oficialmente mais de 61 mil mortes provocadas pela Covid-19, e apesar de o estado ter a maior rede de saúde do Brasil, não há mais onde internar doentes, principalmente os que apresentam estado grave.