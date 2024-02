Mais de 200 pessoas intoxicadas por algas em praias no nordeste do Brasil

Mais de duas centenas de pessoas que foram a praias diferentes e distantes em Pernambuco e Alagoas, dois estados no nordeste do Brasil, desde a passada terça-feira, foram intoxicadas por algas e precisaram de atendimento médico e hospitalar. De acordo com as autoridades dos dois estados, foram vítimas do fenómeno conhecido por "Maré Vermelha" quando uma elevada quantidade de algas marinhas com essa coloração se concentra num determinado ponto e liberta gases tóxicos.

Na Terça-feira, várias dezenas de pessoas foram intoxicadas por esses gases, que se propagam pelo ar e têm um cheiro parecido com o de gás, e três delas necessitaram de cuidados especiais num hospital em Maracaípe, conhecida praia na região de Ipojuca, no sul do estado de Pernambuco. Nesta quarta e quinta-feira, outras 200 pessoas também foram intoxicadas por algas, dessa feita na região da Barra de Santo António, no litoral do estado de Alagoas.





Neste último caso, em Alagoas, a famosa praia do Carro Quebrado foi interditada pelas autoridades, que bloquearam todos os acessos ao local para evitar novas intoxicações. A pesca foi proibida naquela região litoral de Alagoas, tal como a venda de peixe e marisco pescados nos últimos dias e que, provavelmente, estão contaminados e poderiam intoxicar quem os consumisse.

Os gases produzidos por essas algas de cor avermelhada atingem tanto quem está dentro de água, achando que algas no mar são coisas comuns e não fazem mal, quanto outras que estão na areia. Até quem está longe da rebentação pode ser atingido por esse gás contido em partículas levadas pelo vento ou por gotículas das ondas.

Os principais sintomas da intoxicação são dores de cabeça e de garganta, que podem ser fortes, náuseas, febre, desconforto intestinal, obstrução nasal e irritação nos olhos parecida com conjuntivite. De acordo com especialistas ouvidos sobre o assunto, essas "Marés Vermelhas" são raras mas podem acontecer em qualquer ponto do litoral, ampliadas pelas mudanças climáticas, pelo excesso de calor e pela acção humana, que ao lançar todo o tipo de detritos no mar aumenta a quantidade de microorganismos que se transformam em nutrientes e que fazem explodir o número dessas algas