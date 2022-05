Mais de 2 mil moçambicanos vítimas de ciclone realojados no Maláui

Mais de 2.000 moçambicanos foram colocados em bairros de reassentamento no Maláui, após terem perdido as suas casas na sequência do ciclone Ana, em janeiro, disse esta quinta-feira à Lusa o porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD).

Paulo Tomás avançou que os afetados foram retirados de centros de acomodação onde haviam sido acolhidos e alojados em bairros de reassentamento.

"Os nossos compatriotas foram reassentados em diversos bairros no distrito de Nsange", declarou Tomás.

A maioria das vítimas moçambicanas do ciclone Ana no Maláui vive naquele país há vários anos, o que levou as autoridades a optar por realojá-los em território malauiano.

"Os que quiserem voltar para Moçambique têm toda a liberdade e apoio para o fazerem", assegurou o porta-voz do INGD.

O Maláui partilha uma vasta linha de fronteira com as províncias moçambicanas de Tete, Zambézia, centro, e Niassa, norte.

A tempestade Ana fez, pelo menos, 20 mortos em Moçambique, seis dos quais em Tete, e desalojou milhares de pessoas no país e no Maláui.

Na época chuvosa 2021-2022 (outubro a abril), pelo menos 134 pessoas morreram e mais de 760 mil foram afetadas por desastres naturais na atual em Moçambique, segundo dados do INGD.