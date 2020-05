Mais de 22 mil novos casos de coronavírus em 24 horas nos EUA

Os Estados Unidos registaram na quarta-feira mais 1.813 mortes por Covid-19 no espaço de 24 horas, um número próximo daquele verificado na véspera (1.894), segundo a contagem da Universidade John Hopkins.

O total de vítimas mortais por causa do novo coronavírus sobe assim para 84 mil no país, com a principal potência económica mundial a identificar ainda 22 mil novos casos nas últimas 24 horas, elevando o número total para cerca de 1,39 milhões de infetados desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos, de longe o país mais afetado do mundo em termos absolutos, devem atingir 113 mil mortes até 06 de junho, de acordo com uma média de 20 modelos epidemiológicos feitos por investigadores da Universidade de Massachusetts.