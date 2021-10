Mais de 25 milhões de iraquianos chamados às urnas este domingo

As mesas de voto abriram, este domingo, no Iraque para mais de 25 milhões de iraquianos que foram chamados às urnas, num dia marcado por um grande destacamento de forças de segurança e no qual se espera uma baixa afluência às urnas.

Mais de 8.200 mesas de voto em todo o país começaram a permitir que as pessoas entrassem às 07h00 (04h00 em Lisboa) e fecharão as suas portas às 18:99 para que os votos sejam contados.

As eleições antecipadas foram convocadas em resposta às exigências de centenas de milhares de iraquianos que encenaram uma onda de protestos em outubro de 2019 para exigir mais serviços e o fim da corrupção endémica do Iraque.