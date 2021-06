Mais de 250 detidos em operação contra máfias na Austrália e Nova Zelândia

As polícias da Austrália e Nova Zelândia anunciaram esta terça-feira a detenção de mais de 250 pessoas no âmbito de uma operação internacional contra organizações criminosas envolvidas no tráfico de droga, assassinato e outros crimes.

O Departamento Federal de Investigação (FBI) dos Estados Unidos participou na operação.

O Comissário da Polícia Federal Australiana, Reece Kershaw, disse aos jornalistas em Sydney que acredita que os alegados criminosos "são membros de gangues de motociclistas, da máfia australiana, de sindicatos do crime asiático e de grupos de crime grave e organizado".