Mais de 250 migrantes ilegais chegaram ao Reino Unido de barco no domingo

Mais de 250 migrantes foram detetados a bordo de sete embarcações enquanto atravessavam o Canal da Mancha para o Reino Unido no domingo, revelou esta segunda-feira o Ministério da Defesa britânico.

É a primeira vez em onze dias que o Governo britânico, que atualiza diariamente os dados sobre essas travessias ilegais, deu conta de barcos no Canal da Mancha, após um final de abril marcado mau tempo, com ventos fortes e mar agitado.

A Marinha britânica, encarregada desde meados de abril do controlo das travessias ilegais no Canal da Mancha com o objetivo de melhor detectá-las, informou que 254 pessoas atravessaram a bordo de sete pequenos barcos no domingo.