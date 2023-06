Mais de 2.500 prisioneiros de guerra ucranianos libertados desde invasão russa

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou esta segunda-feira a libertação de mais 95 prisioneiros de guerra ucranianos pelas autoridades russas e indicou que 2.526 soldados ucranianos capturados pelo inimigo foram devolvidos desde o início do conflito.

"Ontem (domingo), recuperámos mais 95 dos nossos rapazes, dos nossos combatentes, que estavam em cativeiro", disse Zelensky numa mensagem divulgada na sua conta da plataforma digital Telegram.

"No total, desde 24 de fevereiro do ano passado, já obtivemos a devolução de 2.526 ucranianos", acrescentou o chefe de Estado da Ucrânia, agradecendo a "toda a equipa" de negociadores nacionais que tornou possível a troca de prisioneiros com a Rússia.