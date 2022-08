Mais de 30 milhões de pessoas desalojadas após inundação "de proporções épicas" no Paquistão

Mais de 30 milhões de pessoas ficaram desalojadas depois das inundações que afetaram o Paquistão. De acordo com a ministra das alterações climáticas do país, este qualifica o desastre como sendo de "proporções épicas".O Paquistão tem instado a comunidade internacional a ajudar nos esforços de socorro, uma vez que a luta para enfrentar as consequências das chuvas matou mais de 900 pessoas, segundo avança a Reuters."O Sul do Paquistão está inundado e quase debaixo de água", acrescentou a ministra, Sherry Rehman.Em atualização