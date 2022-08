Pelo menos 35 pessoas morreram e 45 ficaram feridas num incêndio, que deflagrou este domingo, numa igreja na cidade de Giza, no Egipto.



Segundo a Reuters, o fogo ocorreu quando cinco mil fiéis se reuniram para a missa na igreja deste domingo. O fogo bloqueou a entrada da igreja









#Update: Video from the scene of the fire that engulfed a historic church in #Cairo, #Egypt, killing more than 40 people.#BreakingNews



